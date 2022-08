In Onda, Mannheimer elogia Pregliasco: "I suoi sondaggi..." E affonda Calenda

Giada Oricchio 14 agosto 2022 a

Renato Mannheimer toglie Lorenzo Pregliasco dalle “grinfie” di Carlo Calenda: “Complimenti, è bravissimo”. Il sondaggista cofondatore di YouTrend, in collegamento con il talk show In Onda su LA7, domenica 14 agosto, ha illustrato gli ultimi sondaggi (una media di tre diversi Istituti, nda) sulle intenzioni di voto per il 25 settembre: la coalizione di centrosinistra è intorno al 30%, quella di centrodestra al 48% con Fratelli d’Italia a far da locomotiva (“È il partito egemone grazie a un consenso stimato del 24,1%” ha sottolineato Pregliasco) e l’area altri con M5s intorno al 10% e Terzo Polo formato da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi al 4,9% e poi Italexit al 2,9%. Numeri da prendere con le pinze perché sono misurazioni estive: solo il 10% degli italiani sta seguendo da vicino la politica in queste settimane, tutti gli altri sono alle prese con sdraio e ombrellone.

Il co-conduttore Luca Telese ha dato la parola al padre di tutti i sondaggisti, il sociologo e accademico Renato Mannheimer che ci ha tenuto a fare una premessa: “Fatemi fare i complimenti a Pregliasco per la sua media, seguo il suo Istituto da quando lo hanno fondato. Sono giovani e sono bravissimi”.

Telese lo ha interrotto: “Sì, ma non fatevi gli elogi a vicenda”, ma il caparbio Mannheimer: “Beh, qualcuno ha polemizzato e chi critica i suoi tempi sbaglia… questo è un complimento specifico” ovvero la difesa pubblica di Pregliasco da un attacco di Calenda. Qualche giorno fa, il leader di Azione, indispettito per essere stato valutato al 4% nell’unione con Renzi, aveva detto: “Non mi spaventa il sondaggio di YouTrend, chi lo ha fatto è il sondaggista del Pd e +Europa. Dite che è serio? Io ho un’altra opinione”.