Elezioni politiche 2022, Matteo Bassetti vuole fare il ministro della Sanità

17 agosto 2022 a

a

a

«In Italia i grandi ministri sono stati prevalentemente tecnici. A cominciare da Draghi in giù. Nella Sanità i politici hanno devastato il settore. Penso all’atteggiamento persecutorio contro la classe medica dell’ex ministro Rosy Bindi». Così a "Il Giornale" l’infettivologo Matteo Bassetti che non si tira indietro quando gli si domanda se accetterebbe la guida del dicastero, specificando però che «prima di tutto deve convincermi il programma sulla Sanità di chi vince le elezioni. Ma un uomo libero come me potrebbe fare paura. Così come ha fatto paura Draghi di cui personalmente sono molto orgoglioso. E l’uomo della provvidenza, ovunque vada fa del bene».

Bassetti insiste: i vaccini sono pochi, coinvolgere la comunità Lgbt

Lei come si colloca politicamente? «Io sono sempre stato un uomo di centro per formazione, estrazione e idee. Ma sono anche un uomo pratico, che non lavora con i se e con i ma. Come è noto ho già detto no al Parlamento, ma vedremo cosa succederà dopo il 25 settembre. E soprattutto, vedremo quale sarà la politica del futuro governo. Fino ad ora ho l’impressione che Sanità e Covid siano caduti nel dimenticatoio. In Italia mancano i medici ma nessuno si è ancora sbilanciato sui test di ingresso. Io ad esempio sostengo che vadano aboliti con uno sbarramento al secondo anno. I candidati dei vari partiti che cosa ne pensano?».