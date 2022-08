Sondaggi, Lega in crescita. Antonio Noto gela il Pd: gli elettori di sinistra preferiscono i 5Stelle

15 agosto 2022 a

Gli ultimi sondaggi elettorali fotografano una ritorno della Lega di Matteo Salvini che inverte il trend negativo che da tempo si vedeva nelle rilevazioni sulle intenzioni di voto. Secondo il sondaggio di Youtrend per Skytg24 il Carrocccio ha oggi un 14% di consensi (Fratelli d’Italia è primo partito con il 24,2% davanti al Pd al 22,3%., ma altri istituti sono più generosi con il partito del centrodestra. Difficile dire se siamo davanti a una inversione tendenza significativa e che resisterà nel tempo che separa dalle elezioni politiche del 25 settembre.

A raccogliere il parere degli esperti è il Corriere della sera. Lo stesso Lorenzo Pregliasco di YouTrend afferma che "siamo all’interno di un’oscillazione troppo modesta per fare un ragionamento di lunga prospettiva. Quello che si può dire è che la caduta del governo Draghi aveva determinato una flessione del 1% per il Carroccio; ora sembra che quanto accaduto non stia determinando ulteriori cali".

Fabrizio Masia, Ad di Emgg, sottolinea il netto distacco tra le coalizioni: "Il vantaggio del centrodestra tocca quasi i 18 punti. È possibile che vincano il 90% dei collegi uninominali. Attenzione però a pensare di aver già vinto". Nell'analisi del sondaggista il Terzo polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi è dato al 7% "ma il potenziale dell’area politica è del 15%" in virtù del fatto che l'alleanza tra Azione e Italia viva .è l0unica a potersi intestare come promotori dell'agenda Draghi. Se crescono ancora, spiega Masia, i due potrebbero "togliere consensi al centrodestra in alcuni collegi del Senato, permettendo al centrosinistra di recuperare qualcosa".

Il Barometro Politico dell’Istituto Demopolis conferma che il centrodestra stacca il centrosinistra di circa 15 punti: "Se ci si recasse oggi alle urne, Fratelli d’Italia sarebbe al 24,3% e sarebbe il primo partito, un punto e mezzo in più del Partito Democratico, attestato al 22,8%. Al terzo posto, al 15,2%, la Lega; al 10,6% il Movimento 5 Stelle".

Tornando alla Lega, per Antonio Noto il partito di Salvini "si sta assestando al 13%" mentre Forza Italia, grazia allo zoccolo duro sostenitori di Silvio Berlusconi, è dato al 7-8%. "Valutiamo il partito della Meloni al 23-24%, e i dem al 21-22%; l’elettorato di sinistra sembra preferire il M5S al Pd. I grillini salgono dal 9%, raggiunto quando sostenevano Draghi, al 12% di questi giorni". Insomma, l'allargamento a sinistra della coalizione di Letta potrebbe penalizzarla e rivitalizzare il movimento guidato da Giuseppe Conte.