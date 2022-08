In Onda, "voto non scontato". Pregliasco ridà le cifre: cosa può succedere a settembre

14 agosto 2022 a

Si parla di elezioni, numeri e seggi a "In Onda" durante la puntata di domenica 14 agosto su La7. In collegamento con Luca Telese e Marianna Aprile "tre generazioni di sondaggisti" come tiene a precisare anche la conduttrice. È Lorenzo Pregliasco, cofondatore di YouTrend, a illustrare gli ultimi sondaggi (una media di tre diversi Istituti, nda) sulle intenzioni di voto per il voto del prossimo 25 settembre: la coalizione di centrosinistra è intorno al 30%, quella di centrodestra "è quella messa meglio" evidenzia Pregliasco: è al 48% con Fratelli d’Italia "partito egemone". Poi l’area altri con M5s intorno al 10% e Terzo Polo formato da Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi al 4,9%, Italexit al 2,9%.

A In Onda l'elogio di Mannheimer a Pregliasco. E affonda Calenda

Numeri comunque da prendere con le pinze perché sono misurazioni estive: solo il 10% degli italiani sta seguendo da vicino la politica in queste settimane, tutti gli altri sono alle prese con sdraio e ombrellone.