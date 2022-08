Sondaggi elezioni, la Lega cresce e il centrodestra è avanti: le cifre che spaventano il Pd

14 agosto 2022 a

La Lega di Matteo Salvini torna a crescere come evidenzia l'ultimo sondaggio di YouTrend per SkyTg24. Secondo la rilevazione il Carroccio è al 14%, crescita segnata dopo il lancio della campagna "Credo", Fratelli d'Italia - scrive il Corriere della Sera - è al 24,2% e si piazza così davanti a Partito Democratico che invece scende al 22,3% e si resta 2 punti dietro il partito di Giorgia Meloni.

A spiegare la crescita del Carroccio ci pensa il sondaggista Lorenzo Pregliasco che sottolinea come la fase di flessione fosse inevitabilmente dipesa dalla crisi di governo con la successiva caduta del governo Draghi: "La scorsa settimana la super media dei sondaggi assegnava il 13,4 alla Lega. Siamo all'interno di un'oscillazione troppo modesta per fare un ragionamento di lunga prospettiva ma quello che si può dire - ha evidenziato Pregliasco - è che la caduta di Draghi aveva determinato una flessione del 1% per il Carroccio".