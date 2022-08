Sondaggi, centrodestra a valanga. Simulazione choc: l'unica speranza di Letta è tifare Calenda-Renzi

12 agosto 2022 a

a

a

La nemesi per il Partito democratico di Enrico Letta è che, negli scenari elettorali sui collegi uninominali che definiscono i collegi "condendibili", ora deve "tifare" per Carlo Calenda e Matteo Renzi. O almeno sperare che questi in caso di boom alle urne sottraggano più voti al centrodestra che al centrosinistra. Da un'analisi dell'istituto di sondaggi YouTrend, realizzata con Cattaneo Zanetto & Co., emerge una simulazione sui collegi uninominali del Rosatellum in cui si valuta il "peso" e le potenzialità del Terzo polo Azione-Italia Viva in vista delle elezioni del 25 settembre.

"Divario enorme", la verità su Renzi-Calenda: a chi tolgono davvero i voti

Alla Camera, la simulazione riporta che sono 14 i collegi uninominali dove oggi il vantaggio del centrodestra sul centrosinistra è inferiore alla percentuale di cui è accreditato il terzo polo. Parliamo di grandi città (Roma, Milano, Torino e Genova) e in Toscana. "In questi collegi, la spaccatura fra il centrosinistra e il ticket Calenda-Renzi porterebbe acqua al mulino del centrodestra", spiega Sky Tg24.

Meloni, lezione alla sinistra: chi mi attacca danneggia l'Italia

Il centrodestra è favorito per la conquista della maggioranza dei collegi. "La situazione attuale alla Camera vede 114 collegi con una chiara tendenza favorevole al centrodestra, ma fino a 14 seggi potrebbero tornare contendibili se il ticket Calenda-Renzi crescesse fino al 10% dei consensi sottraendo 4 punti ai partiti guidati da Meloni, Salvini e Berlusconi", è l'ipotesi di YouTrend/Cattaneo Zanetto & Co. che si basa sulla Supermedia dei sondaggi pubblicata settimanalmente dall'istituto di Lorenzo Pregliasco per Agi.

"Qual è l'obiettvo del Terzo polo". Il sondaggista avverte Calenda

E al Senato? Sono solo 5 i collegi dove il terzo polo sarebbe decisivo: a Roma, in Toscana e in Romagna. Sono 57 collegi che andrebbero al centrodestra, fino a 8 (nel sud e a ridosso delle grandi città) potrebbero tornare contendibili sempre solo se Calenda-Renzi raggiungessero la doppia cifra e togliessero almeno 4 punti al centrodestra.