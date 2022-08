In Onda, "quand'è cambiato". Marianna Aprile inchioda Luigi Di Maio: ora si capisce tutto

Giada Oricchio 11 agosto 2022 a

“Io diverso? La pandemia ha cambiato tutti”. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha raccontato la sua seconda vita politica da fondatore di “Impegno civico”, a In Onda, il talk politico di LA7, giovedì 11 agosto, ma i conduttori Marianna Aprile e Luca Telese lo hanno incalzato fino a incappare in un lapsus rivelatore. Di Maio ha ribadito che il M5s non è più quello delle origini, è diventato il partito di Giuseppe Conte che ha fatto fuori chi voleva più moderazione (Di Maio) e chi voleva tornare all’apriscatole (Di Battista).

Aprile non si è accontentata della risposta già sentita in altre occasioni e lo ha grigliato ben benino: “Però è difficile capire come lei fosse disposto a un accordo con Calenda con cui i rapporti non sono mai stati idilliaci, con il Pd con cui, prima del percorso evolutivo, i rapporti non erano certo buoni, mentre con i 5 Stelle ci sia acredine”. Un trasformismo degno della prima Repubblica è il testo sottinteso. Il ministro ha replicato che la caduta dell’attuale governo è stato uno spartiacque decisivo e la giornalista lo ha pungolato ancora: “Quindi lei non farà mai pace con il Movimento perché ha fatto cadere Conte…” e Telese: “Draghi!”, “Sì è un lapsus notevole” ha ammesso sorridendo Marianna Aprile.

Poi il secondo round. Dopo aver ascoltato le battaglie che Di Maio dice di portare avanti, la co-conduttrice ha evidenziato: “In 10 anni lei è diventato letteralmente un’altra persona” e l’ex Censore dei parlamentari poltronisti l’ha buttata sulla pandemia: “A chi mi chiede se ho cambiato posizione, dico che il percorso con il PD è iniziato tanto tempo fa, è stato un processo di evoluzione che ha riguardato me, ma doveva riguardare anche il M5s e così non è stato. Posso dire? Siamo cambiati un po’ tutti. C’è stata una pandemia, una guerra, il mondo è diverso”.

Nient’affatto convinta, la giornalista lo ha messo alle strette: “Sta dicendo che un’esperienza di governo in questa fase emergenziale ha inciso sulla sua evoluzione?”. E Di Maio ha replicato: “Credo che sia mutata quasi tutta la politica. Se guardate un sondaggio sulle priorità degli italiani prima di guerra e Covid e quelle di adesso, sono totalmente diverse”. Assist perfetto per un gol a porta vuota di Aprile: “Quindi anche le sue…”.