Sondaggi politici, Antonio Noto avverte Calenda: il significato del Terzo polo

Il Terzo polo è appena nato ed è già travolto dalle critiche. Nel mirino è finito principalmente il leader di Azione Carlo Calenda, reo di aver stretto e fatto saltare nel giro di pochi giorni un accordo con il Pd e poi di averne stretto un altro con Matteo Renzi dopo che aveva giurato che non sarebbe mai accaduto. A criticare Calenda è il sondaggista Antonio Noto, direttore di Ipr Marketing, istituto indipendente specializzato in ricerche e analisi di mercato.

"Non c'è mai stata partita", Noto strapazza il centrosinistra e promuove Calenda

Intervistato dall'AdnKronos il sondaggista spiega: "L'obiettivo del Terzo polo di raggiungere e superare la doppia cifra è perseguibile. Azione e Italia viva insieme fanno il 10%, tuttavia in politica 1+1 non fa mai 2, ma 1,5. A generare consenso è la costruzione della identità di una proposta politica, di un progetto condiviso per il futuro, di un centro certo, non di un cartello elettorale che non è una proposta per l'Italia ma una tattica per entrare in Parlamento".