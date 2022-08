Migranti, Giorgia Meloni inverte la rotta sinistra: "Lamorgese disastrosa". E rilancia il blocco navale

09 agosto 2022 a

a

a

Giorgia Meloni, in testa a tutti i sondaggi, rilancia la proposta sul blocco navale per rispondere all'emergenza immigrazione. Lo fa con un tweet al vetriolo in cui attacca direttamente la ministra Lamorgese per la "gestione disastrosa" e più in generale demolisce la sinistra "complice" di aver promosso "politiche irresponsabili".

La sinistra è stata complice per decenni dell’emergenza immigrazione, avallando e promuovendo politiche irresponsabili. La stessa gestione da parte del Ministro Lamorgese è stata disastrosa. È ora di invertire la rotta e restituire dignità all'Italia difendendone i confini. pic.twitter.com/YpKcDYne0A — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) August 9, 2022

"La sinistra è stata complice per decenni dell'emergenza immigrazione, avallando e promuovendo politiche irresponsabili. La stessa gestione da parte del Ministro Lamorgese è stata disastrosa. È ora di invertire la rotta e restituire dignità all'Italia difendendone i confini". ha cinguettato la leader di Fratelli d'Italia allegando al tweet una grafica che riprende un titolo de 'Il giornale' che recita "Lampedusa, hotspot ancora pieno: le forze dell'ordine sono allo stremo" e rilanciando così la sua proposta del blocco navale scritta in grande.