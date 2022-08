Elezioni 2022, Luigi Di Maio tenta la svolta animalista per tenersi la poltrona

08 agosto 2022 a

Luigi di Maio sta cercando disperatamente una poltrona. È così che, a sorpresa, tenta la carta animalista. Secondo l'AdnKronos, l'ex grillino e oggi leader di Insieme per il futuro, sta cercando di stringere un'alleanza con il partito animalista italiano. "E' in corso un'interlocuzione con i vertici di Impegno Civico per definire insieme una proposta concreta che caratterizzi Impegno Civico oltre che per la sua sensibilità ambientale anche per una sensibilità animalista", annuncia la Presidenza del Partito Animalista Italiano, formazione politica che alle europee del 2019 ha ottenuto una percentuale dello 0,6% a livello nazionale.

Dopo la rottura tra Azione di Carlo Calenda e il Pd di Enrico Letta si rimescolano le carte. Prima della rottura a Di Maio era stato offerto un posto nel listino proporzionale dei dem, il famoso "diritto di tribuna". Oggi si è riaperta la possibilità di presentarsi in un uninominale, probabilmente in Campania, con la coalizione di centrosinistra. Un seggio quasi blindato che riapre i giochi anche per i suoi fedelissimi. La mossa di Luigi Di Maio ha come obiettivo quello di aumentare la base elettorale. Le liste ufficiali verranno presentate il 21 agosto. In attesa di capire quale sarà il suo futuro politico, l'ex grillino le sta provando tutte per riottenere un posto in parlamento.