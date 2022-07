La promessa di Roberto Gualtieri ai romani: "In una settimana fine dell'emergenza rifiuti"

Dal termovalorizzatore agli incendi, il sindaco intervistato a RTL 102.5

"Nella Capitale deve esserci un termovalorizzatore che trasforma in energia pulita i rifiuti", parola di Roberto Gualtieri su RTL 102.5 nel corso di Non stop news. Poi la promessa agli ascoltatori: "Tra una settimana fine dell'emergenza rifiuti". Il primo cittadino parla anche del trasporto pubblico gratis. "Un intervento tra i più efficaci, che funziona in altre nazioni e aiuta le fasce a basso reddito riducendo sia inquinamento, sia il consumo energetico", dice Gualtieri.

Insomma, tanti i temi caldi al centro della puntata. Il sindaco spiega così l'ultima emergenza che sta vivendo Roma: "L'inceneritore non penso che abbia creato la crisi di Governo, che spero come tanti altri sindaci non diventi una crisi. Sarebbe incomprensibile. Quello che vogliamo realizzare è una cosa normale: Roma per anni ha vissuto su una discarica molto grande, la più grande d'Europa, molto inquinante che è stata chiusa nel 2013. Da allora non è stato fatto più nessun impianto. E' una cosa normale fare un moderno impianto per il trattamento dei rifiuti che tra li trasforma in energia pulita.

"La città che ha subito l'effetto dell'insufficienza degli sbocchi, c'è stato un incendio che ha distrutto uno dei più grandi impianti di trattamento dei rifiuti di Roma, in realtà li trasforma per mandarli in discariche e termovalorizzatori. Questo ha reso molto difficile la situazione. Adesso abbiamo trovato sbocchi temporanei e la situazione sta migliorando. Stanno partendo nuove squadre di spiazzamento grazie alle assunzioni, ma per avere una situazione piena serve la realizzazione dell'impianto"

LA PROMESSA AI ROMANI SULL'EMERGENZA RIFIUTI

"Stiamo lavorando con il massimo impegno. Entro una settimana torneremo alla situazione di normalità e l'emergenza sarà superata. C'è ancora tanto da fare. Abbiamo un nuovo sistema di squadre con 655 persone che tornano a fare quello che non si faceva a Roma da anni", continua Gualtieri.

TROPPI INCENDI A ROMA, A CHE PUNTO SONO LE INDAGINI?

"Sicuramente alcuni incendi sono dolosi, sono stati identificati i piromani. in altri casi non si sa se sono stati dolosi o colposi: non si sa se ci sia stata disattenzione da parte di chi ha acceso un fuoco o una volontà di appiccare incendi", dice ancora il Sindaco.

L'EXPO A ROMA

"Il premier come Draghi è elemento di forza nella nostra candidatura Expo che creerà rigenerazione urbana. Un expo che non vuole solo ospitare padiglioni, ma trasformare un'area (quella di Tor Vergata) con l'università e il verde.

L'ESTATE ROMANA

"Domani parte una bellissima iniziativa al Parco degli acquedotti con proiezioni di grandi classici gratuiti. Si parte con I Mostri di Tognazzi e poi tantissime personalità che arriveranno lì. La Capitale torna ad avere un'estate romana"

IL TRASPORTO PUBBLICO GRATIS

"Si tratta di un'idea lanciata a tutto il Paese. E' un provvedimento preso in Germania e Spagna: lo stato investe, con la tipologia degli aiuti (ci sono risorse che si possono utilizzare senza uno scostamento). Un intervento tra i più efficaci: abbattendo il costo del trasporto pubblico aiuta le fasce a basso reddito e riduce inquinamento e consumo energetico con l'incentivo al trasporto pubblico. Le risorse ci sono per farlo anche in Italia.

