Mezz'ora in più, Luca Zaia: con il centrodestra al governo un ruolo centrale per Matteo Salvini

07 agosto 2022 a

a

a

"Bisogna vincere le elezioni, dopo vedremo chi farà il premier". Il governatore del Veneto, Luca Zaia, interviene domenica 7 agosto a Mezz’ora in più, il programma condotto su Rai3 da Lucia Annunziata. Il leghista sul peso dei partiti nella coalizione di centrodestra afferma che, in caso di vittoria, Matteo Salvini "deve avere un ruolo centrale, perché è il segretario. Ma prima bisogna vincere".

Salvini riunisce i governatori e apre la campagna elettorale: “Niente Draghi-bis? Colpa del pd”

"Comunque c’è un rispetto costituzionale e istituzionale, visto che il presidente del Consiglio viene incaricato dal presidente della Repubblica e poi fornirà una lista dei ministri. Staremo a vedere tutta questa procedura dove ci porterà", ha detto il presidente della Regione Veneto. E Zaia potrebbe far parte del nuovo governo? "Penso che useremo Skype ancora per molti anni", ha risposto con una battuta alla Annunziata che si augurava di vederlo in un posto di governo per invitarlo più spesso di persona in trasmissione.

“Chi sono i veri estremisti”. Smascherata la campagna sinistra: guardate i programmi

Rispondendo a una domanda sulla leader di Fratelli d’Italia e sulla possibilità che sia il nuovo premier dopo le elezioni, Zaia ha spiegato: "Giorgia Meloni la conosco, siamo stati ministri insieme nel 2008. Penso che segue il suo partito, noi siamo un’altra cosa e abbiamo le nostre idee da portare avanti, prima di tutte l’autonomia".

Salvini e il fotomontaggio che umilia la sinistra: come si sono ridotti | GUARDA

Tra i temi caldi della campagna elettorale c'è quello dell'immigrazione: "È serio" e "ci porta a ragionare innanzitutto di umanità. Chi è in difficoltà va aiutato", ma "dobbiamo anche avere quella lucidità che ci permette di dire che ci sono delle persone che non sono in difficoltà, che approfittano di questi flussi e di un’ospitalità che umanamente offriamo per poi comportarsi male", ha detto l'esponente della Lega. "Noi siamo la porta d’Europa per queste persone che scappano dalla morte e dalla fame: vanno aiutate, ma deve diventare un problema europeo. L’Italia non si può far carico di un problema internazionale. Di fatto noi non siamo in grado di raccogliere tutte queste persone da soli", spiega Zaia.