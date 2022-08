Matteo Salvini e il fotomontaggio che sbeffeggia la sinistra: come si sono ridotti

07 agosto 2022 a

Non c'è pace all'interno della sinistra e ogni giorno che passa da quando Mario Draghi ha rassegnato le proprie dimissioni da capo del governo emerge una qualche spaccatura o un'alleanza messa insieme per cercare di fermare lo strapotere del centrodestra nei sondaggi. A tuonare contro la coalizione che ha in Enrico Letta il portabandiera è Matteo Salvini, numero uno della Lega: “Tutti insieme appassionatamente”. Il messaggio social è accompagnato dall’hashtag “patto per la poltrona” e da una foto di tutti i personaggi che si sono contrapposti all’asse composto anche da Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Nell’immagine appaiono, oltre a Letta, Emma Bonino, Nicola Zingaretti, Pierluigi Bersani, Renato Brunetta, Laura Boldrini, Mariastella Gelmini, Carlo Calenda, Luigi Di Maio, Luciana Lamorgese e e Roberto Speranza. “Che bella armata sinistrata. Tutti a casa!” lo schiaffo finale di Salvini al lungo elenco di avversari politici, che hanno detto chiaramente di essersi messi insieme senza avere l’obiettivo di governare.