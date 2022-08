Azione, Mariastella Gelmini avvicina la rottura con il Pd: “Patti non rispettati da Enrico Letta”

07 agosto 2022 a

Non ci sono soltanto voci, rumors ed indiscrezioni a mettere a serio rischio l’alleanza stretta tra Azione e Partito Democratico. A parlare ufficialmente è Mariastella Gelmini, fuoriuscita da Forza Italia per poi aderire al partito di Carlo Calenda, che lancia segnali inequivocabili all’indomani dell’alleanza tra i dem e Sinistra Italiana e quella tra gli uomini di Enrico Letta e Impegno Civico di Luigi Di Maio: “Calenda ha posto un problema di coerenza.L’accordo sottoscritto da Azione e Più Europa con Letta indica una chiara visione programmatica: non poteva essere smentito da accordi separati, quando a siglarli è sempre Letta. Il Pd doveva fare chiarezza e assicurare il rispetto del patto sottoscritto con noi. L’alleanza si basa su due distinte aree, quella liberale, popolare e riformista rappresentata da Calenda e quella di sinistra, rappresentata da Letta”.

“Agli elettori - sottolinea Gelmini nel suo intervento su La Stampa - va detta la verità. Con il nostro programma supereremo il 10%. Ridurremo l’Irap, il cuneo fiscale e rilanceremo l’industria 4.0. Così convinceremo i delusi da Forza Italia”.