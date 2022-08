“Pronto il Mario Draghi-bis”. Impazza il rumor: Giorgia Meloni ed Enrico Letta vice-premier

07 agosto 2022 a

Mario Draghi resterà al suo posto come presidente del Consiglio. La notizia bomba è stata sganciati da Affari Italiani, che cita una fonte accreditata: “L'Europa, i poteri forti, gli Usa hanno paura che un governo di centro-destra possa essere eccessivamente ammiccante nei confronti di Vladimir Putin e creare una scollatura nel blocco Occidentale che ora deve anche vedersela con la grana cinese”. Dopo le dimissioni e la crisi di governo si profilerebbe quindi un Draghi-bis, un piano portato avanti in particolare dal suo fedele scudiero, Francesco Giavazzi.

Che fine farebbero Partito Democratico e Fratelli d’Italia in questo scenario? I due leader dei partiti che otterranno più voti alle urne, Enrico Letta e Giorgia Meloni, avranno l’incarico di vice-premier. I ministri saranno ancora una volta figure di spicco del nostro Paese. “L'interesse di Giavazzi per un ‘governo dei migliori bis’ deriverebbe dal desiderio di concludere una carriera di rilievo con un incarico prestigioso, magari come presidente di Eni che, nel 2023, deve rinnovare i vertici” la ricostruzione finale del portale sul futuro dell’Italia.