“Draghi consiglia Panetta e Cingolani a Meloni”. Il caso ministri e il nuovo fango per spaccare il centrodestra

Valentina Bertoli 05 agosto 2022 a

a

a

Si accende il conflitto sulla premiership e non solo. L’estate dello sconquasso del governo Draghi riserva continue sorprese. Ore caotiche per la politica italiana: la rovente campagna elettorale procede tra ipotesi e rivelazioni. Che Matteo Salvini, leader della Lega, puntasse al Viminale, si sapeva da tempo. Poco chiaro, però, rimane il motivo che si cela dietro la richiesta che il centrodestra indichi i ministri prima del voto. Spuntano le prime indiscrezioni: secondo Repubblica Mario Draghi avrebbe consigliato a Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, due ministri affidabili per il nuovo governo. Si tratterebbe di Fabio Panetta e di Roberto Cingolani. Subito arriva la smentita da Palazzo Chigi: “Ricostruzioni fantasiose”.

"Contro Meloni fate antigiornalismo". Vecchi inchioda l'inviata di Repubblica

La notizia è delle ultime ore e proviene - secondo il quotidiano - dagli ambienti parlamentari della Lega: si sospetta un patto segreto tra la leader di FdI e Mario Draghi. “L’obiettivo del carroccio è quello di costringere Giorgia Meloni a non giocare sporco” si legge. Si vocifera di un’avvenuta telefonata in cui Draghi avrebbe consigliato a Meloni un paio di nomi su cui fare affidamento per un possibile nuovo governo al femminile. Due le figure individuate dai leghisti: Fabio Panetta, già direttore generale di Bankitalia e membro del board della Bce, e l'attuale responsabile del dicastero per la Transizione ecologica Roberto Cingolani. Sebbene da Palazzo Chigi l’informazione riportata da Repubblica sui presunti contatti telefonici tra Draghi e Meloni sia stata smentita e definita fantasiosa e priva di fondamento, i senatori e i deputati vicini a Matteo Salvini scalpitano per capire se effettivamente nelle intenzioni di Meloni ci sia quella di offrire continuità all’esperienza di Mario Draghi.

“Non esiste più”. L'ultimo siluro di Cacciari alla sinistra

Il leader del carroccio Chiede che vengano fatti i nomi dei ministri prima del voto. Meloni, dal canto suo, concede alcune dichiarazioni, ma mantiene una postura politica controllata: “La squadra di governo si discute con la coalizione sulla base dei risultati elettorali”. Tematiche affrontate tra Draghi e Meloni a parte, sembra ovvio che la deputata romana voglia proporre un governo credibile e di qualità. Oltre all’abbassamento delle tasse, nel programma del centrodestra largo spazio hanno la collocazione euroatlantica e la necessità di sostenere l’Ucraina. In quest’ottica, i due possibili ministri calzano alla perfezione. Se Cingolani, fisico ed ex dirigente di Leonardo, nel periodo del governo Draghi ha partecipato ad alcuni eventi organizzati da FdI e Lega; Panetta è in buoni rapporti con la presidente di Fratelli d'Italia. Probabilmente Giorgia Meloni, per ora favorita dagli italiani secondo i sondaggi, non ha intenzione di sprecare il patrimonio costruito dal governo uscente. La Lega, invece, vuole “evitare il pericolo di un legame tra l’esecutivo e l’auspicata esperienza del centrodestra” la ricostruzione finale di Repubblica.