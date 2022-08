Elezioni, Susanna Camusso in campo per Pd e Azione? "Candidatura nell'uninominale importante"

02 agosto 2022 a

Susanna Camusso, ex segretario generale della Cgil, potrebbe entrare in Parlamento. È il retroscena svelato nell'edizione on line della testata Affari italiani. "Per la Camusso potrebbe esserci un collegio considerato 'quasi sicuro' dai vertici Dem a Milano o a Bologna o in Puglia" si legge sul sito.

"Quella dell'ex segretario Cgil sarebbe una candidatura nell'uninominale importante, molto di sinistra, per la neonata alleanza Partito Democratico-Azione siglata oggi da Enrico Letta e Carlo Calenda. Pare manchi solo l'ok finale della diretta interessata, che potrebbe arrivare nei prossimi giorni" rivela Affari Italiani. Susanna Camusso, classe 1955, è stata alla guida della Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) dal 3 novembre 2010 al 24 gennaio 2019.