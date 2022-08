Sondaggio YouTrend, Fratelli d'Italia è ormai inarrestabile. Giorgia Meloni la leader più amata

01 agosto 2022 a

Il sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 in merito alle elezioni politiche del 25 settembre vede un’autentica vincitrice: Giorgia Meloni. Il suo Fratelli d’Italia è infatti il primo partito del Paese nelle intenzioni di voto, raggiungendo il 24,2% (la settimana scorsa era il 23,8). Alle spalle di FdI si attesta il Partito Democratico guidato da Enrico Letta, che raggiunge il 23,4%. Dietro Lega (13,5%), M5S (9,9%), Forza Italia (8%) e Azione/+ Europa (5,2%). Tra i partiti minori Sinistra italiana/Europa Verde è al 4,0% (-0,2%), Italia Viva al 2,6% (+0,8%) come ItalExit (+0,6%). Insieme per il futuro di Di Maio è all' 1,8% (-0,8%). Guardando alle coalizioni, il centrodestra avanza leggermente rispetto alla precedente rilevazione, arrivando al 46% complessivo. Il centrosinistra si ferma invece al 33,2%.

Andando a vedere nello specifico gli esponenti della politica, i più affidabili risultano essere il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e Mario Draghi, dimissionario dalla carica di presidente del Consiglio. Dopo le due figure istituzionali c’è davanti a tutti Meloni: la leader di FdI è nettamente in vantaggio rispetto agli altri big della politica, raggiungendo il 38,3% della fiducia. A seguire Giuseppe Conte (33,2%), Silvio Berlusconi (31,3%), Matteo Salvini (28,4%), Enrico Letta (24,6%), Luigi Di Maio (19,3%), Carlo Calenda (16,9%) e a chiudere Matteo Renzi (16,2%).

Inoltre il 56,2% degli intervistati ha un giudizio molto/abbastanza positivo sull’attuale governo (nella scorsa rilevazione era il 57,5). La crisi energetica e l’aumento delle bollette sono i temi di cui, secondo il 64,6%, dovrebbe occuparsi subito la politica non appena si insedierà un nuovo esecutivo. Crisi energetica (64,9%) e salari (54,9%) sono invece le priorità per la maggioranza assoluta degli italiani. Gli argomenti che per gli italiani necessiterebbero di maggiore approfondimento nel dibattito pubblico sono in particolare il livello dei salari e inflazione (73%), il futuro dei giovani italiani e la scuola (72,6%), la crisi energetica e l’aumento delle bollette (69,7%), ambiente e cambiamento climatico (60,4%).