Sondaggio Noto, il centrodestra non si ferma più. 50% dietro l'angolo, vola Fratelli d'Italia

Se si votasse oggi, la coalizione di centrodestra vincerebbe le elezioni politiche del 25 settembre con il 49% delle preferenze, sfiorando la cifra tonda del 50% degli elettori. Il dato emerge da una rilevazione di Noto Sondaggi, che spiega come al secondo posto ci sia la coalizione di centrosinistra - distante anni luce - con il 23,5 dei voti, mentre una coalizione di centro raggiungerebbe l’11,5%. Il Movimento 5 Stelle, invece, prenderebbe l’11% dei voti, con una drastica riduzione dei parlamentari anche in virtù del taglio di deputati e senatori voluto proprio dai grillini.

Andando maggiormente nel dettaglio della coalizione di centrodestra, Fratelli d’Italia è il primo partito con il 24% (da solo avrebbe più voti dell’intera sinistra messa insieme), seguono Lega con il 13%, Forza Italia 7%, Noi con l’Italia di Maurizio Lupi 2,5%, Coraggio Italia di Luigi Brugnaro 2% e Udc 0,5%. Nel centrosinistra comanda il Pd con il 20%, Insieme per il futuro di Luigi Di Maio si attesta al 2,5%, Sinistra Italiana-Europa Verde si fermano invece all’1%. Nella coalizione di centro: Azione-+Europa di Carlo Calenda ed Emma Bonino 7%, Italia Viva di Matteo Renzi 3%, Italia al centro di Giovanni Toti 1,5%. Il tutto in attesa di possibili alleanze con cui la sinistra cercherebbe di mettere insieme più partiti possibili per tentare di contrastare la destra.

Fuori dalle coalizioni considerate da Noto Sondaggi, oltre al M5S, c’è anche Italexit di Gianluigi Paragone, stimata al 2,5%. Altre liste residuali raggiungerebbero il 2,5%. Elevato il numero degli indecisi: il 29,6% delle persone intervistate non sa per chi votare.