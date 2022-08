Sondaggio Swg, Fratelli d'Italia domina. Cresce il partito di Calenda

01 agosto 2022 a

Occhi puntati ai sondaggi. Fratelli D'Italia domina la guerra dei numeri e deciderà il nuovo premier. È l'esito del sondaggio di SWG presentato durante 'La corsa al voto' l'approfondimento di La 7 condotto da Paolo Celata. E per snocciolare i risultati, davanti all'ospite della puntata Matteo Renzi, ecco che arriva Enrico Mentana.

Fratelli d'Italia è inarrestabile, M5S a picco. Meloni la leader più amata





Secondo il sondaggio, Fratelli d'Italia cala dello 0,8 per cento rispetto ad una settimana fa passando dal 25 al 24,2. Cresce dello 0,5 per cento il Partito Democratico, che passa dal 23,2 al 23,7, restando sotto a FdI. Al terzo posto la Lega che scende dello 0,4 passando dal 12,4 percento al 12. Il movimento 5 stelle perde lo 0,1 passando in una settimana dal 10,1 al 10 per cento.

Sprint del centrodestra: il sondaggio fa godere la coalizione, sinistra stracciata





Forza Italia guadagna lo 0,4 per cento passando dal 7,1 al 7,5 in una settimana; cresce anche il partito Azione di Carlo Calenda che passa dal 6 al 6,8, salendo dello 0,8 per cento. Verdi e Sinistra Italiana passano dal 3,6 al 4,1 guadagnando lo 0,5 per cento insieme al partito Italexit di Gianluigi Paragone che cresce dello 0,4 (dal 2,8 al 3,2). Italia Viva di Matteo Renzi cala leggermente passando dal 2,9 al 2,8. Resta stabile invece il partito di maurizio Lupi che resta all'1 per cento.