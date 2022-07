Contocorrente, Maurizio Lupi al Pd: "Leader di centrodestra non sono mostri"

28 luglio 2022 a

Basta campagna d'odio. Maurizio Lupi, ospite di Controcorrente su rete 4, ha mandato un chiaro messaggio al Pd criticando la narrazione distorta che sta utilizzando per questa campagna elettorale. "La campagna elettorale sta andando verso la direzione che non dovrebbe avere: non confrontarci su proposte concrete e contenuti ma, come sempre, e lo dico al Pd e al suo leader Enrico Letta, sul concetto che l'altro è il mostro"

Secondo @Maurizio_Lupi il centro sinistra porta avanti una narrazione distorta dei leader di centro destra. #Controcorrente pic.twitter.com/eM5hoss6fP — Controcorrente (@Controcorrentv) July 28, 2022



"Si è descritto il mostro Meloni, adesso il mostro è Salvini, prima era il mostro Berlusconi, domani sarà il mostro Lupi. è il nemico e ci si aggrega in funzione del nemico. Questa è una cosa che fa male al paese. L'idea di ieri del centrodestra è molto semplice: il centrodestra da trentanni è una proposta politica unitaria che nella differenza dei partiti si incontra e si riconosce sull'idea del Paese dove ognuno porta il suo contributo. Ieri è stato stabilito che l'unità si ritrova sui programmi e per quanto riguarda i collegi uninominali nella valorizzazione di tutte le componenti" ha detto il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi.