Controcorrente, la previsione di Matteo Ricci: “Testa a testa Meloni-Letta”. La triste verità su Draghi

26 luglio 2022 a

Matteo Ricci, sindaco di Pesaro e coordinatore dei sindaci del Pd, è ospite dell’edizione del 26 luglio di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, e analizza la sfida principale in vista delle prossime elezioni del 25 settembre: “È evidente che la partita sarà tra Partito Democratico e Fratelli d’Italia, è così nelle cose, chiunque segua la politica italiana sa che la partita sarà tra questi due partiti, di conseguenza tra i leader di questi due partiti, Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Carlo Calenda non è che può evocare Mario Draghi senza il permesso di Draghi, se c’è Draghi in campo è un’altra partita, ma Draghi non è disponibile. Non è che possiamo fare una campagna elettorale dicendo che candidiamo Draghi e poi - chiosa Ricci - Draghi non è della partita…”