Controcorrente, Augusto Minzolini manda ko Enrico Letta: “Alleanza tecnica? Come barare”

Tra gli ospiti della puntata del 27 luglio di Controcorrente, programma televisivo di Rete4 che vede Veronica Gentili alla conduzione, c’è anche Augusto Minzolini. Il giornalista e direttore de Il Giornale è parecchio critico con la strategia del Partito Democratico di Letta in vista delle elezioni del 25 settembre: “Se vai alle elezioni politiche uno schieramento lo fai per governare, quindi per mettere in piedi una maggioranza capace di governare. L’espediente dell’alleanza tecnica mi sembra una cosa quasi per barare, non è una cosa naturale. Io metto insieme uno schieramento che so benissimo che poi non può esprimere un governo, perché come dice Enrico Letta sono quasi costretto ed obbligato a farlo, quindi ha soltanto una finalità, quello di strappare un seggio in più, ma non di governare. Così - ribadisce ancora Minzolini - viene meno il senso della politica, uno schieramento lo metti in piedi per governare, sennò che senso ha? Per occupare un seggio in più in Parlamento? Non lo so…”