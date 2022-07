Elezioni Politiche 2022, Alessandra Ghisleri gela tutti: nulla è scontato

28 luglio 2022 a

a

a

Elezioni Politiche 2022, secondo Alessandra Ghisleri tutto può ancora cambiare. Nelle ultime settimane, il centrodestra sembra essere lanciato verso la vittoria finale ma la direttrice di Euromedia Research raffredda gli animi. I sondaggi potrebbero non fotografare al meglio la situazione che si verrà a creare nei prossimi due mesi. Coalizioni e alleanze sono ancora da definire e i rapporti di forza tra i leader potrebbero subire variazioni di rilievo.

«Il problema è che il perimetro delle coalizioni non è ancora ben definito, soprattutto per il centrosinistra - dichiara la Ghisleri a Il Giornale - Tuttavia molte discussioni e liti all'interno di ciascuna area rendono difficile fare oggi valutazioni di lungo periodo. Fino a ieri i sondaggi fotografavano una posizione di lungo respiro ma ora non sappiamo ancora chi si allea con chi. Se consideriamo il centrodestra un blocco unito, al momento è in vantaggio anche perché al centrosinistra manca la definizione delle alleanze. Bisogna ancora capire come arriveranno al voto Pd e M5S, ad esempio. Molte cose possono avere un'evoluzione nuova».

"Ecco chi paga il prezzo della crisi di governo" Il sondaggio bomba di Ghisleri

Ghisleri analizza anche la situazione del centrodestra: "Giorgia Meloni, come è capitato ad altri suoi colleghi in precedenza, più viene attaccata più cresce - prosegue la direttrice di Euromedia Research nell'intervista a Il Giornale - Ma la coalizione deve lavorare insieme, la forza più in auge dev'essere anche generosa verso i suoi compagni di viaggio. Più si alzano i toni e più si desidera imporre il proprio leader, tuttavia in ogni coalizione ci sono più leader". Insomma nulla è scontato come sembra e tutto può ancora cambiare. Fino al 25 settembre...