Elezioni, il sondaggio di Alessandra Ghisleri: "Ecco chi paga il prezzo della crisi di governo"

Occhi puntati sui sondaggi. In questa campagna elettorale estiva, iniziata a causa delle dimissioni di Mario Draghi, i numeri dei sondaggi sono importantissimi. Secondo quanto riporta il quotidiano "La Stampa" le rilevazioni di Alessandra Ghisleri indicano chi, tra i partiti, paga il prezzo della crisi di governo. Il 62,3% degli elettori di Fi e il 51% di quelli del Carroccio sono scontenti della fine dell’esecutivo. E indicano tra i responsabili Conte (65%), Salvini (58,5%), Grillo (53,5%), Berlusconi (52,9%), Di Maio (46,9%).

Secondo il sondaggio di EuromediaResearch, un elettore su tre (ossia il 27,5 per cento) ha già ammesso di voler rivedere il voto delle europee del 2019. Un sentimento comune, considerato che il 61,8 per cento degli intervistati si dice dispiaciuto per la fine dell'esperienza del governo Draghi, e tra di loro il 63,2 degli elettori di Forza Italia e il 51,1 di quelli della Lega.

Ma è Fratelli d'Italia a trionfare nei sondaggi: il partito di Giorgia Meloni è in testa e incassa un +1,5 per cento nel giro di una settimana, mentre i suoi alleati pagano il prezzo del momento con un -0,9 per Forza Italia e un -0,6 per la Lega. Cresce anche il Partito democratico che si piazza al 22,8 per cento, insieme ad Azione di Carlo Calenda con un +0,6 per cento (5,1) e a Italia Viva di Matteo Renzi con +0,5 per cento (3,1) mentre scende ancora il Movimento 5 Stelle che cala di -1,5 raggiungendo il 9,2. Mancano meno di due mesi alle elezioni politiche e solo il tempo rivelerà se i nemeri dei sondaggi rispecchieranno l'esito del voto.