Crisi di governo e sondaggi, "il voto su Draghi..." Ghisleri rivela cosa vogliono gli italiani

Alessandra Ghisleri su La Stampa fotografa la reazione degli italiani alla crisi di governo. Oltre la metà degli intervistati, il 66% pensa che il premier Mario Draghi non abbandonerà il timone e continuerà a guidare l'esecutivo senza il M5s. Un altro 62,56 accusa i grillini di aver scatenato la crisi in un momento gravissimo per l'Italia mentre il 22% ritiene che i Cinquestelle abbiano fatto bene.

La clamorosa sorpresa però è quella sul dato che riguarda il gradimento del presidente del Consiglio che, in queste ore, sta scrivendo il discorso. Domani, mercoledì 20 luglio, sarà il giorno del giudizio per il premier dimissionario che dovrà decidere se restare o far cadere - in questa estate rovente - il governo in balìa dell'inflazione record che brucia i salari degli italiani e della guerra alle porte dell'Europa.

La sondaggista di Euromedia Research spiega: "Guardando l'indice di fiducia il Presidente del Consiglio ha guadagnato 4,5 punti percentuali in 10 giorni (dal 47,8% al 52,3%) durante la crisi, mentre Giuseppe Conte, nello stesso arco di tempo ne ha persi 5,4 passando dal 27,6% al 22,2%". I colpevoli della crisi di governo secondo gli italiani? Al primo posto il leader del M5S Giuseppe Conte (40,6%), Luigi Di Maio (10,8%), Beppe Grillo (4,9%). E c'entrerebbe pure il pasionario Alessandro Di Battista (0,5%).

