Elezioni politiche 2022, Antonio Tajani di Forza Italia annuncia la sua candidatura: lascio l'Europa

Centrodestra alle grandi manovre. E' fissato a Montecitorio il vertice tra i leader del centrodestra Meloni, Salvini e Berlusconi. Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore nazionale di Forza Italia, in un'intervista a Il Giornale, anticipa la strategia della coalizione in vista delle prossima tornata elettorale del 25 settembre. «Fisseremo la strategia del centrodestra in campagna elettorale - anticipa Tajani a Il Giornale - Il nostro progetto vincente sul futuro dell'Italia, per dare risposte ai problemi degli italiani, come il potere d'acquisto di stipendi e pensioni che perde valore ogni giorno e infatti Berlusconi propone di aumentare le pensioni minime".

"Dopo 30 anni a Bruxelles mi piacerebbe fare il parlamentare italiano, per portare la mia esperienza in Italia, ma senza pennacchi e mi rimetto alle decisioni del partito - prosegue Tajani - Io non mi sono candidato a niente. Se c'è un apprezzamento per Fi in Europa è perché siamo stati sempre seri, affidabili, su posizioni europeiste e atlantiste.

Valori che da sempre sono nel mio dna».

"Sono fiancheggiatori Pd". Tajani contro Gelmini e Brunetta

Quanto al tema della diaspora dal partito, Tajani non ha dubbi. «Chi non condivide certe scelte dovrebbe fare come Elio Vito, dimettersi e lasciare gli incarichi. Io avrei fatto così - dichiara a Il Giornale il coordinatore nazionale di Forza Italia - Le battaglie si fanno all'interno e non c'è stato cambiamento delle nostre politiche, per questo la loro scelta è incomprensibile. Basta non essere ingenerosi con chi ha dato molto e poi non solo i ministri ma tutti i parlamentari di Fi hanno votato i provvedimenti del governo Draghi. Lasciare Fi per andare a fare l'appendice del Pd? Non mi pare che gli elettori possano comprendere. Ma non porta fortuna abbandonare la casa dove si è vissuti per tanto tempo».