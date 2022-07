Elezioni anticipate, Antonio Tajani sul premier e la tensione nel centrodestra

23 luglio 2022 a

Tensioni nel centrodestra sulla scelta del premier. Antonio Tajani, in un'intervista a La Repubblica, torna a parlare del tema premiership dopo le elezioni anticipate del 25 settembre. Secondo i sondaggi, la coalizione di Meloni, Salvini e Berlusconi vola verso la vittoria ma la scelta del candidato premier è meno scontata di quanto si possa immaginare. Almeno a sentire le parole del numero due di Forza Italia.

"Ogni partito dentro la coalizione correrà per sé - ha detto Tajani a La Repubblica - Non avremo bisogno di annunciare subito un candidato premier comune. Esattamente come accadde nel 2018. Per quanto riguarda la scelta finale sul nome per Palazzo Chigi, se ne parlerà in un momento futuro. A cominciare dal vertice della prossima settimana".

Tutto dipenderà da come andranno i risultati delle urne. "Prima occorre rafforzare la coalizione - Dobbiamo giocare ancora la partita e vincerla. Poi si vedrà chi alzerà la coppa. Uno scenario è quello che vede un partito nettamente davanti agli alleati come accaduto in passato, un altro quello che presenta tre partiti non distanti".