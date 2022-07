Elezioni, Silvio Berlusconi punta al colpo grosso: vuole diventare presidente del Senato

23 luglio 2022 a

a

a

Nel 2013 Silvio Berlusconi decadeva dalla sua carica di senatore dopo il processo per frode fiscale. Oggi, a quasi dieci anni di distanza, il Cav vuole la sua rivincita ed è pronto a prendersi la scena politica nelle elezioni che si terranno il 25 settembre. Arrivato alla soglia degli 86 anni il presidente di Forza Italia ha un solo sogno in testa: ottenere la nomina a presidente del Senato, diventando il successore di Elisabetta Casellati.

Fascina contro “i traditori” di Berlusconi: il messaggio su Instagram lascia a bocca aperta

La notizia è stata lanciata da Il Fatto Quotidiano, che ricorda anche le parole di Antonio Tajani, altro big azzurro e coordinatore del partito: “Berlusconi sta come un grillo, si candiderà certamente al Senato”. Il piano è quello di raggiungere la seconda carica dello Stato dopo che lo scorso inverno il centrodestra lo aveva proposto come presidente della Repubblica ed erede di Sergio Mattarella, poi rieletto al Quirinale. La coalizione con Lega e Fratelli d’Italia è al lavoro per prepararsi a governare e guidare il Paese, ma Berlusconi culla il sogno della grande nomina.