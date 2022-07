Sicilia, Caterina Chinnici vince le primarie. Ma c'è il ricatto di Giuseppe Conte ad Enrico Letta

24 luglio 2022 a

La candidata del Partito democratico Caterina Chinnici ha vinto le primarie della coalizione progressista in Sicilia. Il dato definitivo definitivo online vede Caterina Chinnici con 13.519 preferenze, Barbara Floridia 10.068 e Claudio Fava 6.977. Il voto dei gazebo sono circa 1400. Alle ore 22 il dato definitivo sull’affluenza era al 77 per cento con 30.640 persone votanti. Gli iscritti in totale sono 43.020.

A ringraziare Floridia, candidata del Movimento 5 Stelle per le primarie, è Giuseppe Conte, leader dei pentastellati, che però pone seri dubbi sull’alleanza con i dem di Enrico Letta: «Grazie Barbara, hai ottenuto un grande risultato nelle primarie in Sicilia, nonostante il Covid che ti ha trattenuto a casa, nonostante tutti gli attacchi che stiamo subendo. Grazie a tutto il MoVimento 5 Stelle Sicilia per queste settimane di dedizione e partecipazione. Uno sforzo che ora merita subito chiarezza, perché in queste settimane sono cambiate molte cose rispetto a quando è partito questo percorso. Prima di percorrere ancora la strada di un’alleanza progressista in Sicilia il Pd - affonda Conte - dovrà fare chiarezza sui suoi obiettivi e dire se l’agenda sociale e ambientale del M5S è la loro stessa direzione o se ormai i percorsi e i compagni di strada sono altri, in linea con gli insulti e le dichiarazioni di questi giorni. Per noi quello che succede a Roma succede a Palermo». Un appoggio tutt'altro che scontato.