Controcorrente, Maria Giovanna Maglie svela perché è finito il governo Draghi

"Il governo Draghi è finito quando il premier non è riuscito ad andare al Quirinale". Maria Giovanna Maglie non ha peli sulla lingua e, durante la puntata di "Controcorrente" in onda sabato 23 luglio, rivela le vere motivazioni alla base della crisi di governo. "Draghi è finito quando ha capito che, con la guerra, sarebbe precipitato tutto e lui sarebbe rimasto col cerino in mano. A quel punto a Conte non è rimasto altro da fare che l'antisistema".

La Maglie, però, disintegra l'operato del governo e passa in rassegna tutti gli obiettivi non raggiunti: "Ma che cos'è l'agenda Draghi - si chiede la Maglie - Ha migliorato i tempi e i modi per ottenere il Pnrr? Ha risolto il nodo Superbonus? Ha tagliato le tasse per chi produce? Nulla di tutto questo. Anzi il debito pubblico è persino aumentato".