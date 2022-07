Controcorrente, Pietro Senaldi schiaffeggia la sinistra: “Avete l'agenda vuota e vi aggrappate al fantasma Draghi”

22 luglio 2022 a

Tutti dietro a Mario Draghi. Una parte della politica italiana si aggrappa al premier dimissionario dopo la crisi di governo e sta pianificando una strategia per riportare in futuro l’ex banchiere centrale a Palazzo Chigi. Una strategia che non convince per nulla Pietro Senaldi, direttore di Libero, ospite della puntata del 22 luglio di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili: “L'agenda Draghi non esiste, l’agenda Draghi è uno slogan con cui i partiti che lo usano riempiono la loro agenda che è vuota. L’agenda Draghi è un facciamo i compiti a casa che ci dice l’Europa, questo è. Ma i compiti a casa non sono un programma politico, sono una fase esecutiva, non progettuale e creativa, che è quello che si chiede ad uno schieramento. Il fatto che l’agenda Draghi non esista è provata dal fatto che l’agenda Draghi tiene insieme realtà diverse. Se esistesse questa agenda - conclude il proprio discorso Senaldi - realtà diverse non potrebbero converge su di essa”.