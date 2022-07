Controcorrente, Giulio Tremonti boccia Mario Draghi: “Conduzione grottesca, governo non serio”

21 luglio 2022 a

Giulio Tremonti, presidente dell’Aspen Institute ed ex ministro dell’economia, è particolarmente duro nel suo giudizio su Mario Draghi fornito nel corso dell’edizione del 21 luglio di Controcorrente, talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, che va in onda all’indomani della crisi di governo arrivata per il voto di fiducia in Senato: “Un governo serio avrebbe dovuto chiedere la fiducia di tutti su alcune cose essenziali. Come il carrello della spesa, l'energia, i salari. Fondamentalmente se avesse chiesto alcune cose concentrate e fattibili in poco tempo avrebbe avuto la fiducia. Lui ha chiesto la fiducia come se ci fosse una prospettiva di legislatura, con un elenco di cose ancora da fare che era un elenco infinito. Un qualcosa che non quadra con i quattro mesi che restavano. Draghi ha chiesto tutto, la fiducia di tutti, voleva anche il Movimento 5 Stelle dopo averli bucati prendendosi Luigi Di Maio. Io - sentenzia Tremonti - ho visto una conduzione oggettivamente grottesca dell’insieme”.