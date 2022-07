Elezioni politiche, primo sondaggio dopo la crisi. Sfida al vertice FdI-Pd e un sorpasso clamoroso

22 luglio 2022 a

La data delle elezioni politiche è stata decisa: si voterà il 25 settembre e i partiti hanno a disposizione due mesi per presentarsi agli italiani. Sul consenso alle forze politiche è probabile che peserà il giudizio degli elettori sulla crisi di governo. L'ultimo sondaggio, quello che tiene conto di quanto successo nelle ultime ore, è stato presentato nella puntata di giovedì 21 di Zona Bianca, il talk show di Rete 4,

La rilevazione dell'istituto di sondaggi Tecné riporta al vertice un testa a testa tra Fratelli d'Italia e Pd, con il partito di Giorgia Meloni che primeggia nelle intenzioni di voto: 23,5 per cento contro il 23,1 del partito di Enrico Letta. Segue la Lega con il 14,6 per cento, poi il sorpasso clamoroso di Forza Italia (10,6 per cento) sul Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che scende sotto la sdoppia cifra: 9,4. Il ticket Verdi con Sinistra italiana vale il 4,1 per cento, poi troviamo le forze che gravitano intorno al 2% come Italia viva di Matteo Renzi (2,8) e Italexit di Gianluigi Paragone (2,5).

Il collegamento con Giuseppe Brindisi, poco dopo, c'è Luigi Di Maio. "Anche nel 2018 c'era già la lista dei ministri del centrodestra, pensavano di aver vinto e poi li abbiamo battuti" dice l'ex grillino riguardo l'exploit elettorale del Movimento 5 stelle. "I sondaggi sono fatti per essere smentiti" afferma il ministro degli Esteri. Il suo Insieme per il futuro viene dato come possibile alleato nella coalizione guidata dal Pd, ma il campo (ex) largo è ancora tutto da definire.