Zona Bianca, l'affondo di Di Maio: "Conte e Salvini? Crisi di governo perché precipitavano nei sondaggi"

"È molto complicato spiegare le ragioni per una semplice ragione: perché le uniche ragioni alla base del motivo per cui Matteo Salvini e Giuseppe Conte hanno fatto saltare il governo Draghi sono personali, legate al fatto che stavano precipitando nei sondaggi e purtroppo questo lo pagherà la povera gente". È l'attacco di Luigi Di Maio, ospite a Zona Bianca, ai leader di M5s e Lega.

"Stavamo facendo riforme fondamentali per gli italiani. Quando Conte e Salvini verranno a raccontarvi che vogliono fare le cose per il Paese, ditegli che potevano farle quando erano al governo. Avevo avvertito un po' tutti, lo avevo denunciato... e posso dire la verità io credo che gli italiani non abbiano ancora capito perché c'è una crisi di governo, perché è caduto un governo e devono andare a votare il 25 settembre" prosegue il leader di Insieme per il futuro.

"Temevo che andasse a finire così. Già un mese fa avevo detto che c'era il grande pericolo che addirittura sulla guerra in Ucraina Conte facesse saltare il governo. E poi non è venuto solo perché abbiamo fatto la scissione salvando l'allineamento alle alleanze storiche dell'Italia, la Nato e l'Unione Europea, che significa sicurezza per i cittadini italiani" ha rivendicato Luigi Di Maio.