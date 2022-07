Ddl concorrenza, esultano i taxi: stralciato l'articolo 10. Gongola Fratelli d'Italia

21 luglio 2022 a

a

a

Possono esultare gli autisti dei taxi dopo le proteste andate in scena a Palazzo Chigi negli scorsi giorni. Il ddl concorrenza andrà in aula lunedì 25 senza l’articolo 10, quello relativo proprio alle auto bianche, di cui il governo ha annunciato lo stralcio. Tale volontà è emersa dalla capigruppo alla Camera andata in scena questa mattina. La maggioranza infatti è al lavoro in queste ore per approvare il ddl concorrenza prima dello scioglimento delle Camere. Senza l’ok al provvedimento è a rischio uno dei 55 target necessari per incassare i fondi del Pnrr: è una mossa del premier Mario Draghi, viene spiegato da fonti governative, per blindare una delle riforme legate a doppio filo con il piano europeo.. Ci sarà quindi il semaforo verde ma senza la norma tanto contestata dai tassisti.

I tassisti esultano per la crisi. E lunedì tornano in piazza

Ad esultare c’è Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera: «Grazie a Fratelli d’Italia e a tutto il centrodestra sarà stralciato l’articolo 10 dal ddl Concorrenza per tutelare i tassisti, come chiesto nell’odierna conferenza dei capigruppo. È questo l’unico modo per difendere il comparto dalla sleale competizione che metterebbero in campo le multinazionali per soddisfare la loro voglia di speculazione su un servizio pubblico. Dobbiamo salvaguardare i posti di lavoro e garantire l’intero sistema che rischiava di essere smantellato da questa assurda proposta».