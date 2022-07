Sciopero taxi Roma, un'altra giornata ad alta tensione: esplosioni e caos. Blindato Palazzo Chigi

14 luglio 2022 a

Fumogeni, petardi e cori contro il premier e il governo. Un'altra giornata di protesta per i tassisti che bloccano nuovamente il centro della Capitale. L'area davanti a Palazzo Chigi è blindata: le forze dell'ordine hanno schierato agenti in tenuta antisommossa creando un cordone di protezione per contenere la protesta.

I cinque rappresentanti dei tassisti sono rimasti incatenati davanti alla sede del governo e minacciano di rimanerci fino a quando non otterranno risposte sulle modifiche al dl concorrenza. È una giornata con fortissime tensioni nel governo, con Draghi che è salito al Colle dal Presidente Mattarella.

