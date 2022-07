Michaela Biancofiore punge Draghi: “Governo non all'altezza, non da Super Mario”. Ma può ancora salvarsi

14 luglio 2022 a

a

a

Michaela Biancofiore, parlamentare di Coraggio Italia e membro della direzione nazionale del partito, ha rivolto un appello a Mario Draghi, dando il proprio punto di vista al presidente del Consiglio per risolvere la crisi di governo. “Il Premier Draghi secondo me ha fatto un solo ma grave errore dall’inizio del suo mandato, come già dissi a suo tempo, tenere fuori dal governo i leader dei partiti dell’unità nazionale.Il suo non è stato il governo dei migliori, non è stato un governo all’altezza di super Mario e questo per colpa di chi gli ha imposto dei tecnici che non si sono rivelati all’altezza”.

Il blitz grillino non passa: Draghi vuole il voto di fiducia in Aula

Dopo le punzecchiature ecco il piano strategico per portare avanti l’esecutivo: “Ora il Premier - dice Biancofiore - non può pensare che i partiti si suicidino in vista della scadenza naturale della legislatura, quindi l’unica mossa da farsi è offrire ai segretari dei partiti di entrare nella compagine di governo per portare a casa provvedimenti in grado di accontentare i reciproci elettorati . Lo spiego con più chiarezza. Matteo Salvini agli interni dove già si è rivelato uno straordinario ministro, amato dalla gente e dalle forze di polizia che ne hanno nostalgia. Giuseppe Conte al suo tanto amato lavoro, pulpito dal quale dimostrare che la povertà non si può sconfiggere ma la si può limitare e Enrico Letta ai trasporti, per far partire finalmente le grandi opere. Tertium non datur, questa l’unica via per richiamare tutti alle proprie responsabilità ma dare anche visibilità e dignità alla politica. Attenzione a quello che viene dopo, il traballare di tutti i governi Nato - chiosa Biancofiore - mi fa pensare male, con un certo margine di certezza”.

Meloni è stufa: “Servono elezioni anticipate, il governo è immobile”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.