Giorgia Meloni chiede a gran voce le elezioni anticipate: “Basta giochi di Palazzo, il governo è immobile”

14 luglio 2022 a

a

a

“Elezioni subito”. L’hashtag è lanciato da Giorgia Meloni sul proprio profilo Twitter in un messaggio in cui elenca la sfilza di problemi che stanno stringendo la morsa sull’Italia. Tutto ciò nonostante la presenza del governo guidato da Mario Draghi, che avrebbe dovuto risolvere proprio gran parte di questi temi legati alla situazione economica del Paese. “Guerra, pandemia, inflazione, povertà crescente, caro bollette, aumento costo materie prime, rischi su approvvigionamento energetico, crisi alimentare. E il governo "dei migliori" è immobile, alle prese coi giochi di palazzo di questo o quel partito. Basta, pietà” il cinguettio sul noto social network della leader di Fratelli d’Italia, che non ne può più di come Draghi sta gestendo l’esecutivo e chiede un cambio di rotta. Dando in primis la parola agli italiani, che sarebbero chiamati ad esprimere la propria preferenza alle urne nei mesi a venire e non al termine naturale della legislatura, una scadenza fissata nella primavera del 2023.

Guerra, pandemia, inflazione, povertà crescente, caro bollette, aumento costo materie prime, rischi su approvvigionamento energetico, crisi alimentare. E il governo "dei migliori" è immobile, alle prese coi giochi di palazzo di questo o quel partito.

Basta, pietà. #ElezioniSubito — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) July 13, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.