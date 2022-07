Crisi di governo, Mario Draghi boccia la mediazione del ministro D'Incà: avanti con la fiducia

14 luglio 2022 a

Fallisce il tentativo di una parte del Movimento 5 Stelle di tenere in piedi il governo guidato da Mario Draghi ed evitare l’ipotesi di dimissioni del presidente del Consiglio come sta circolando nelle ultime ore. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà ha avuto un confronto con il premier, che ha indicato come unica via percorribile la richiesta di fiducia al Senato sul dl Aiuti. La fiducia sarà posta al termine della discussione generale.

Dal M5S cadono dalle nuvole: “Non c'è nessuna crisi di governo”

Il ministro del M5S aveva aperto una mediazione con le forze di maggioranza al Senato, con l’obiettivo di procedere al voto sul decreto Aiuti senza fare ricorso alla fiducia. D’Incà ha pure incontrato i presidenti dei gruppi di maggioranza e ha esposto la possibilità di evitare il voto di fiducia. Ma Draghi è andato avanti per la sua strada e non si è piegato a possibili mosse politiche: si vota in Aula e sarà definitivamente chiarito il destino dell’esecutivo nato all'inizio dello scorso anno per fronteggiare la pandemia Covid e la conseguente crisi economica.

Il tentativo estremo per evitare la crisi: il ministro grillino vuole salvare Draghi

