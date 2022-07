Sicilia, Silvio Berlusconi gioca la carta Stefania Prestigiacomo per la Regione. Ma FdI non molla Nello Musumeci

Gaetano Mineo 09 luglio 2022 a

In Sicilia, Forza Italia continua a giocare la carta «donna» per la candidatura a governatore in vista delle Regionali d'autunno. E così dal cilindro di Gianfranco Micciché spunta la deputata azzurra Stefania Prestigiacomo. Il nome della parlamentare siracusana arriva dopo quello di Barbara Cittadini (presidente dell'Associazione italiana ospedalità privata) e Patrizia Monterosso (direttore Fondazione Federico II). Solo nomi in pasto alla stampa, al momento, nulla di più. Perché ancora il candidato che tiene banco è Nello Musumeci. Di cui proprio FI assieme alla Lega, non vuole sentir parlare. Il presidente della Regione Siciliana ha incassato il solo sostegno di Fratelli d'Italia, ma non molla. E giovedì scorso è volato a Roma. «Nel cordiale incontro avuto con Giorgia Meloni - afferma Musumeci - che ringrazio per il fermo sostegno alla mia ricandidatura, ho confermato lamia volontà di condurre in autunno il centrodestra che governa in Sicilia alla vittoria». Tuttavia, il governatore tiene a sottolineare come questa posizione non rinneghi quella assunta con il «passo di lato» annunciata qualche settimana fa. «Ho altresì riaffermato la mia disponibilità - prosegue il governatore -se dovessi risultare realmente divisivo, a fare un passo di lato, a favore di un candidato più aggregante evincente dell'area di centrodestra».

Il vero problema che continua ad alimentare lo stallo è proprio l'assenza finora di un candidato di «peso» che aggreghi tutto il centrodestra e quindi indurre Musumeci al ritiro. Per dirla con alcuni esponenti della coalizione, «manca la pistola fumante, il nome da aggregante e inclusivo da contrapporre a Musumeci per convincerlo a fare davvero un passo indietro». In questo scenario, così, spunta Prestigiacomo, in buoni rapporti con Cateno De Luca. Cosa c'entra l'ex sindaco di Messina? Innanzitutto, ricordiamo che il leader di Sicilia Vera è candidato a governatore della Regione. Dopodiché appare eloquente questa sua dichiarazione. «È evidente che la mia incursione romana ha già sortito i primi effetti afferma De Luca-Gianfranco Miccichè sembra sia talmente disperato da aver adesso provato a puntare su Stefania Prestigiacomo quale candidata alla presidenza della Regione per il centrodestra». In sostanza, «stiamo assistendo giornalmente al festival del candidato alla disperata ricerca di quello giusto da contrapporre alla mia candidatura». L'ex sindaco rivoluzionario, giorni fa in missione romana per alcuni incontri con i big dellapolitica, tuttavia, non nasconde di aver ricevuto «proposte indecenti». L'ultima, a quanto pare, è arrivata da FI e lo vedrebbe in tandem proprio con l'ex ministra Prestigiacomo.

