Controcorrente, Federico Rampini ridicolizza Mario Draghi: lui leader d'Europa? Solo nei talk show

Federico Rampini spiana Mario Draghi durante la puntata di "Controcorrente" in onda venerdì 8 luglio su Rete4. Il giornalista risponde alle domande di Veronica Gentili e mette il dito nella piaga sottolineando la debolezza dei leader europei. Primo su tutti proprio il nostro Mario Draghi. "L'Italia è un Paese politicamente instabile - ha detto Federico Rampini - Oltretutto sembrava che Draghi fosse pronto a diventare la guida dell'Europa ma questa cosa non ha mai avuto neanche il minimo fondamento. La credibilità si costruisce nei decenni. Insomma la voce di Draghi leader dell'Europa circolava solo in qualche talk-show italiano".

Ma la debolezza d'Europa riguarda anche tutti gli altri leader. "Putin e Xi Jinping pensano che l'Occidente sia un insieme di nazioni in decadenza - prosegue Rampini - Cina e Russia vedono un Occidente in rovina: Biden litiga con la Corte Suprema. Boris Johnson se n'è andato, Macron ha un governo di minoranza e Scholz è debolissimo".

