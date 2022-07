Giorgia Meloni contro la sinistra per i soldi al meeting antirazzista con Mimmo Lucano

Giada Oricchio 08 luglio 2022 a

“Certa sinistra vede l’immigrazione come business". Giorgia Meloni, presidente di FdI, in un post su Twitter, si scaglia contro l’invito della Regione Toscana a Domenico Lucano, l’ex sindaco di Riace condannato in primo grado a 13 anni e 2 mesi per una serie di reati legati proprio ai progetti di accoglienza dei migranti nella città che amministrava.

Regione Toscana regala 30mila€ a un evento “antirazzista” con Mimmo Lucano, condannato in primo grado con l’accusa di aver sfruttato un sistema di accoglienza per arricchirsi. Certa sinistra proprio non riesce a rispettare le regole e a non vedere l’immigrazione come un business pic.twitter.com/g0k3goPm9Y — Giorgia Meloni ن (@GiorgiaMeloni) July 7, 2022

La leader di Fratelli d’Italia ha ripreso un articolo di stampa che riportava la notizia: “Riecco Mimmo Lucano. La giunta rossa finanzia il meeting antirazzista. Dalla Regione Toscana 30mila euro per l'evento che si è aperto con Mimmo Lucano super ospite. Fratelli d'Italia all’attacco: gravissimo, buttano così i soldi pubblici” e ha confermato tutta la sua contrarietà a un simile invito chiarendo il motivo. Meloni, infatti, scrive: “Regione Toscana regala 30mila€ a un evento "antirazzista" con Mimmo Lucano, condannato in primo grado con l’accusa di aver sfruttato un sistema di accoglienza per arricchirsi. Certa sinistra proprio non riesce a rispettare le regole e a non vedere l’immigrazione come un business”. Tuttavia, va precisato che proprio in queste ore, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha riaperto l’istruttoria dibattimentale ammettendo un’integrazione di nuove prove a favore di Lucano, tra cui un’intercettazione non presentata nel primo processo.

