Controcorrente, Maurizio Lupi smaschera il giochetto dei grillini sul reddito di cittadinanza

Maurizio Lupi, presidente di "Noi con l'Italia", spara a zero sui grillini e sulla difesa a spada tratta del reddito di cittadinanza. Per Lupi i grillini non vogliono metterlo a rischio perché le elezioni si avvicinano e hanno bisogno di una sorta di rendita elettorale.

"E' evidente che il reddito di cittadinanza in vigore da 3 anni non ha funzionato. Il reddito di cittadinanza è un costo a carico dello Stato - ha detto Lupi a Veronica Gentili - Ormai siamo arrivati a 22 miliardi di euro in 3 anni. Aveva l'obiettivo di aiutare l'inserimento nel mondo del lavoro grazie ai famosi navigator. Ma i navigator sono diventati i nuovi disoccupati assunti dallo Stato e pagati dallo Stato ma che non svolgono alcuna funzione. Il M5s vuole il reddito di cittadinanza perché si va in campagna elettorale e la considerano una rendita elettorale. Il problema è il lavoro e la dignità del lavoro".

