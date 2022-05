Stasera Italia, Maurizio Lupi attacca il M5S: “È il problema della maggioranza, troppe fibrillazioni”

Federica Pascale 19 maggio 2022 a

Il problema della maggioranza “è il Movimento 5 Stelle che vive di fibrillazioni continue all'interno per recuperare un po’ di consenso”. Lo afferma Maurizio Lupi dal salotto di Stasera Italia, il talk show politico in onda su Rete4. Durante la puntata di giovedì 19 maggio si è commentata in studio la strategia politica italiana per affrontare la guerra in Ucraina, invasa dalle truppe russe. Il presidente di Noi con l’Italia dà ragione alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, che sostiene che quelle di Giuseppe Conte sulle armi all’Ucraina sono solo “chiacchiere” visto che alla Farnesina fino a prova contraria il ministro è proprio un membro fondamentale del partito pentastellato.

“Quello che diceva la Meloni è giustissimo – sottolinea il deputato -. Il ministro degli Esteri è il signor Luigi Di Maio, che era il candidato presidente del Consiglio di quella forza che ha preso il 32% e, se ha qualcosa da dire, Conte può chiamare Di Maio”. L’Europa è scossa dalla guerra in corso nel cuore del continente e le negoziazioni per la pace ancora stentano a decollare, nonostante siano state prese le prime decisioni per spronare Vladimir Putin a mollare l’osso. “Noi abbiamo individuato insieme una linea, che è quella delle sanzioni – spiega Lupi -, dell'aiuto al popolo ucraino a difendersi anche con l'invio delle armi, e della via diplomatica che non può mai finire. Una linea italiana, europea e atlantica”.

Segue un elogio al popolo ucraino, prima vera e indiscussa vittima della guerra, che ha resistito per quasi 90 giorni anche grazie all’aiuto dell’occidente. “Questo è il punto di partenza. Il problema politico che poniamo, anche ai colleghi del Movimento 5 stelle, è che sulla politica internazionale non ci si divide. È da irresponsabili scaricare sulla politica internazionale anche legittime divisioni interne” conclude Lupi.

