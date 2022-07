Giulio Tremonti sgancia la bomba sul governo Draghi: ruba i soldi agli italiani

01 luglio 2022 a

Giulio Tremonti non le manda certo a dire. E attacca frontalmente l'immobilismo del governo Draghi. Poche iniziative e fatte male. Anzi malissimo. Se n'è parlato nella puntata di "Controcorrente" andata in onda venerdì 1 luglio su Rete4, "La gravità della situazione è crescente - ha detto Giulio Tremonti, presidente Aspen Institute Italia - I dati sono sempre più gravi. Noi paghiamo una tassa di incertezza sul futuro. Questo governo faceva prevedere molti interventi e riforme ma, dallo scorso autunno, non è stato fatto più nulla. Anzi è stata firmata solo una legge Finanziaria colabrodo".

“Mai visto niente del genere”. Tremonti umilia la classe politica attuale

Poi arriva l'affondo definitivo al governo Draghi. "Il governo frega i soldi agli italiani con l'Iva e le accise che non vengono restituite agli italiani - ha aggiunto Tremonti - Il Palazzo è fermo e c'è un fortissimo scostamento tra Palazzo e Paese. Manca completamente la serietà".

