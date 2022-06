Controcorrente, “politica incasinata”. Le bordate di Giulio Tremonti sul Palazzo: scollamento mai visto

22 giugno 2022 a

a

a

Giulio Tremonti, presidente dell'Aspen Institute Italia, è tra gli ospiti dell’edizione del 22 giugno di Controcorrente, il talk show di Rete4 condotto da Veronica Gentili, che mette al centro del dibattito la crisi interna al Movimento 5 Stelle e l’addio di Luigi Di Maio dopo la spaccatura con Giuseppe Conte. L’ex ministro dell’Economia è durissimo nei confronti dell’attuale classe politica italiana: “Io davvero penso che per la cifra e l’intensità della crisi che c’è dovremmo avere una politica più forte e meno incasinata come è questa. Se si va in giro c’è paura e preoccupazione delle persone sul caro vita, sulla benzina, sul carrello della spesa, sulle bollette. Le crisi parlamentari e le scissioni? È già tanto che non si incavolano. Oggettivamente - chiosa Tremonti - c’è un’asimmetria assoluta, io non ho mai visto, anche nella mia esperienza, uno scollamento così forte tra l’immagine che viene fuori dal Palazzo e quello che è fuori dal Palazzo”.

Tra Conte e Di Maio alla fine vince Draghi@Giulio_Tremonti interviene a #Controcorrente: "Dovremmo avere una politica più forte, si sente la paura e la preoccupazione delle persone sul caro vita" pic.twitter.com/AfrdOXvSp4 — Controcorrente (@Controcorrentv) June 22, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.