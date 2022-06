Invitalia, Mario Draghi silura ancora Domenico Arcuri: Bernardo Mattarella nominato ad

30 giugno 2022 a

Su proposta del Ministro dello Sviluppo economico e d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Rocco Sabelli e Bernardo Mattarella sono nominati rispettivamente Presidente e Amministratore delegato di Invitalia. Sabelli va a sostituire Andrea Viero mentre Mattarella prende il posto di Domenico Arcuri, volto conosciuti dagli italiani per essere stato il primo commissario straordinario per l’emergenza Covid.

Invitalia è l’agenzia per lo sviluppo di impresa nata sulle ceneri di Sviluppo Italia nel 2007 e detenuta al 100% dal Mef. Già nel 2019 Arcuri conobbe una nomina tempestosa: l’assemblea infatti si aprì nel luglio di quell’anno ma in mancanza di un accordo sui nuovi vertici venne lasciata aperta fino a dicembre. Una volta riconfermato al timone di Invitalia il governo Conte, nel pieno della pandemia, lo nominò, nel marzo 2020, commissario straordinario per l’emergenza Covid. Un ruolo vestito solo per un anno fino al marzo 2021 quando il premier Mario Draghi nominò al suo posto il Generale, Francesco Paolo Figliuolo. Sul tavolo di Invitalia i dossier industriali più importanti: dall’attuazione di una parte considerevole del Pnrr alla partita su Acciaierie d’Italia da guidare verso il 2024 anno in cui lo Stato dovrebbe salire al 60% del capitale della società che gestisce l’ex gruppo Ilva.

