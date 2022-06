Elezioni comunali 2022, l'affluenza ai ballottaggi alle 12 è in calo al 15,43%

26 giugno 2022 a

L'affluenza alle ore 12 nei 59 Comuni chiamati oggi al ballottaggio per le elezioni amministrative è al 15,43% contro il 17,5% del primo turno. I dati del Viminale segnalano quindi un calo rispetto alla prima tornata elettorale, tenuta in concomitanza con i referendum sulla giustizia.

In particolare è al 17,31% - contro il 17,32% del primo turno - l'affluenza registrata alle 12 a Verona, dove al ballottaggio si sfidano il primo cittadino uscente, Federico Sboarina, sostenuto da una coalizione di centrodestra e, dall'altro lato, Damiano Tommasi sostenuto da una coalizione di centrosinistra.

L'affluenza al voto a Lucca per il ballottaggio per l'elezione del sindaco alle 12, con il 15,07% degli aventi diritto andati alle urne, è sostanzialmente in linea con il dato del primo turno, quando alla stessa ora aveva votato il 14,60% (c’è addirittura un leggero delta positivo). Gli sfidanti sono il candidato sostenuto dalla coalizione di centrosinistra Francesco Raspini, arrivato al 42,65% al primo turno, e quello del centrodestra Mario Pardini, che aveva totalizzato il 34,35% dei voti. A Carrara si sfidano la candidata del centrosinistra Serena Arrighi, che aveva ottenuto il 29,9% dei consensi, e Simone Caffaz di centrodestra, che al primo turno era sostenuto dalla Lega ma non da FdI e Forza Italia, che aveva raggiunto il 18,9%. Nel comune apuano alle 12 ha votato il 14,60% degli aventi diritto, quasi 3 punti percentuali in meno del primo turno, quando alla stessa ora la percentuale dei votanti era stata del 17,14%.

