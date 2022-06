Il Movimento 5 Stelle è sparito: il sondaggio del Sole 24 Ore è devastante per Conte e Grillo

26 giugno 2022 a

Un sondaggio che fa gelare il sangue ai vertici pentastellati. Il Movimento 5 Stelle scende al 6,9%, ‘Insieme per il futuro è dato al 4,7%. questo l’esito di una rilevazione di Winpoll-Il Sole 24 Ore in cui viene chiesto «Come voterebbe alle prossime elezioni politiche?» in uno scenario che contempla la presenza del nuovo partito fondato da Luigi Di Maio dopo la scissione. Per stimare «l’effetto Di Maio» - si legge sul quotidiano economico - agli intervistati è stato chiesto sia come avrebbero votato nel caso in cui non fosse presente il partito del ministro degli Esteri sia nel caso in cui ci fosse il suo partito, Insieme per il Futuro. Nel primo scenario il Movimento è stimato al 9,9 %. Il dato è inferiore di 2,4 punti percentuali rispetto alla media dei sondaggi della settimana 12-18 Giugno (Termometro Politico). Nel secondo scenario scende al 6,9%, mentre il partito di Di Maio è stimato al 4,7%. Numeri che rappresentano una brutta gatta da pelare per il duo Grillo-Conte.

Guardando alle altre forze politiche nel centrodestra è ancora Fratelli d’Italia a guidare la coalizione con il 25,5% che gli consegna lo scettro di primo partito in Italia, davanti al Partito Democratico stimato al 20,5%. La Lega non decolla ed è ferma al 15m1% mentre Forza Italia è al 9,6%.

